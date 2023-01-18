Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

MUŞ (AA) - Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi sürdürdü.

HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarıyla eyleme katılan anne ve babalar, evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu.

Anne Ayten Koçhan, gazetecilere, yaklaşık 2 yıldır HDP önünde yaptıkları eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi.

Çocuklarına kavuşmak istediklerini anlatan Koçhan, "PKK ve HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Devletimiz arkamızda, onlar bize hiçbir şey yapamaz. Evlatlarımızı onlardan istiyoruz. Ersin, oğlum, beni duyuyorsan ve görüyorsan dön gel. Yolunuz yol değil. Gelin devletimize teslim olun. Yeter analar, babalar ağladı. Biz artık evlat hasretine dayanamıyoruz." diye konuştu.

Baba Halit Altun ise HDP önündeki eylemi sürdüreceklerini belirtti.

"Oğlum, şu anda yanlış yoldasın, doğru yola gel. PKK'nın, HDP'nin bize faydası olmaz." diyen Altun şöyle konuştu:

"Doğru yol annenin, babanın evidir ve devletin yanıdır. Seni okula gönderdik. Bilgisayar mühendisi oldun, kardeşlerinin başına şemsiye olursun diye düşünüyordum. Sen bu kadar mı yanlış yapabildin? Yeter bu acıyı bizlere çektirdiğin. Yolunuz yanlış yoldur. Eğer sen benim kanımdan isen doğru yola gel. Doğru yol burasıdır. Seni kandırmışlar götürmüşler."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.