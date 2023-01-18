Bulanık'ta düzenlenen voleybol turnuvası tamamlandı

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MUŞ (AA) - Bulanık Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası final müsabakasıyla tamamlandı.

İlçede 20 takımın katıldığı turnuvanın final maçında, Bulanık İmam Hatip Ortaokulu voleybol takımını 3-1 yenen Bulanık Devlet Hastanesi voleybol takımı birinci oldu.

Şampiyon olan takıma kupa ve ödülünü veren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, düzenledikleri turnuvanın çekişmeli maçlara sahne olduğunu söyledi.

Turnuvaya katılan takımları kutlayan Ocak, "İlçemiz için güzel bir organizasyon düzenledik. Maçları takip ettik. Sporu tabana yaymayı amaçlıyoruz." dedi.

Final maçını, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, İlçe Sağlık Müdürü Rıdvan Selvi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tekin Erdoğan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Taşkın, Bulanık Devlet Hastanesi Sağlık Hizmetleri Müdürü Ayşe Zırhlı ve çok sayıda taraftar izledi.

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