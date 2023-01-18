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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta 16 kız çocuğu yeniden okula kazandırıldı

AA

Muş'ta 16 kız çocuğu yeniden okula kazandırıldı

MUŞ (AA) - Muş'ta öğretmenler yürüttükleri ikna çalışmaları sonucu 16 kız çocuğunun yeniden okula gönderilmesini sağladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okula devam etmediği belirlenen öğrencilerin eğitimlerine devamlılıklarını sağlamak amacıyla öğretmenlerden ekip oluşturdu. Ekip, merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Akkonak köyünde, çeşitli nedenlerle okula gönderilmeyen 16 kız çocuğu olduğunu tespit etti. Bunun üzerine köye giden İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ve beraberindeki öğretmenler, aileleri ikna ederek çocukların tekrar okula dönmelerini sağladı.

Kıvanç, gazetecilere, köyde 16 kız çocuğunun ilkokulu tamamladıktan sonra ortaokula kayıt yaptırmadığını tespit ettiklerini söyledi.

Öğrencilerin yeniden okula kazandırılması için çaba sarf ettiklerini belirten Kıvanç şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin aileleri ile birebir iletişim sağlayarak ikna çalışmalarına başladık. Sağ olsun aileler bizi çok iyi karşıladılar, yardımcı oldular. Kızlarımız zaten okula gitmek istiyor. Buradaki 16 kız öğrencimizin Merkez Kız İmam Hatip Ortaokuluna kayıtlarını yaptırıp pansiyonlarına yerleştireceğiz. Çocuklarımıza, ailelerine ve köy muhtarımıza söz verdik. Her hafta sonu taşıma sistemi ile evlerine getireceğiz. Aynı şekilde pazartesi günleri köyden alıp pansiyonlarına götürerek okula devamlılıklarını sağlayacağız."

Bir çocuğun bile kendileri için büyük bir kayıp olduğunu ifade eden Kıvanç, "Bu çocuklarımızı geleceğin filozofları, bilim adamları ve birer canlı elmasları hükmünde görüyoruz. Allah'ın izni ile bu çocuklarımız okuyacak. Başta kendilerine, ailelerine, ülkelerine ve bütün insanlığa fayda sağlayacak şekilde kendilerini yetiştirecekler. Diğer köylerimizi de bu şekilde tarayarak rehber öğretmenlerimiz ve şube müdürlerimizden oluşan ekiple hiçbir öğrencimizi kayıt dışı bırakmayacağız." diye konuştu.

Öğrencilerden Yağmur Keskin, "Köyümüze gelen Milli Eğitim Müdürü ve öğretmenler ailemi ikna etti. Şimdi gidip ortaokula kaydımı yapacağım. Bu nedenle çok mutluyum. En büyük hayalım hukukçu olmak." dedi.

Kızını merkezdeki okullara gönderemediklerini anlatan baba Şahin Dal ise "İmkanlarımızı olmadığı için müdürümüz bize destek verdi. Biz de çocuklarımızı artık okula gönderebileceğiz. Bundan dolayı çok mutluyuz. Müdürümüze ekibi ile birlikte buraya geldiği için çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Okula getirilen kız çocukları diğer öğrenciler tarafından alkışlarla karşılandı.

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