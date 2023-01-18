Bulanık Kaymakamı Ocak şiir dinletisine katıldı

MUŞ (AA) - Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, Adıvar köyünde öğrenciler tarafından hazırlanan şiir dinletisi etkinliğine katıldı.
Adıvar İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulunda hazırlanan programda, öğrenciler şiirler okudu.
Öğrencileri dinleyen ve onlarla yakından ilgilenen Ocak, yaptığı açıklamada, ilçede kültürel ve sosyal etkinliklerin az olduğunu söyledi.
Ocak, "Öğretmen ve öğrencilerimizin, bu gibi etkinlikleri ilçemize kazandıracağına inanıyorum. Programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Daha sonra Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki kurslarda eğitim gören kadınların yaptığı ürünlerin yer aldığı sergiyi gezen Ocak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ve milli eğitim şube müdürleri katıldı.