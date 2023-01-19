Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edildiği terör saldırısı davası sanıkları yargılanıyor

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MUŞ (AA) - Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın 2015'te şehit edildiği terör saldırısına ilişkin, aralarında olayın faili "Zerdeşt" kod adlı terörist Savaş Çelik'in de bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Muş 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Çelik, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Tutuksuz M.Y, Ö.T ve İ.Y. ile tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya, diğer sanıklar katılmadı.

Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen sanık Çelik, SEGBİS üzerinden savunma yapmayacağını, mahkeme huzuruna çıkmak istediğini belirtti.

Tutuksuz sanıklar ile avukatları ise beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Çelik'in tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 30 Mart'a erteledi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde 2015'te İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın PKK'lı teröristlerce şehit edildiği saldırıyla ilgili 12 sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme", " devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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