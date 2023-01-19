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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş Meslek Lisesi geçen yıl 3 milyon 630 bin lira ciro yaptı

AA

Muş Meslek Lisesi geçen yıl 3 milyon 630 bin lira ciro yaptı

MUŞ (AA) - Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, okulun atölyelerinde üretilen ürünlerle geçen yıl 3 milyon 630 bin lira ciro yaptı.

Okul Müdürü Erhan Subaşı, gazetecilere, öğretmen ve öğrenciler tarafından üretimi yapılan sıra, masa, kitaplık, tenis masası, basketbol potası gibi ürünlerle ekonomiye katkı sağladıklarını söyledi.

Geçen yıllara göre cirolarını artırdıklarını belirten Subaşı, şöyle konuştu:

"Muş'ta 2022'de yaklaşık 3 milyon 630 bin lira ciro elde ettik. Okulumuzda elektrik-elektronik, makine tasarımı, metal, inşaat, motorlu araçlar teknolojisi, mobilya ve iç mekan alanlarında 15 atölye bulunuyor. Bu atölyelerde öğrencilerimiz eğitim öğretime devam ediyor. Okulumuz döner sermaye işletmesinde bu yıl yaklaşık 112 öğrenci çalışıp aile ekonomisine katkı sağlamıştır. Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kentin en köklü proje okulu oldur. Okulda 1200 öğrenci eğitim ve öğretime devam etmektedir."

Okulda 98 öğretmenin olduğunu belirten Subaşı, şunları kaydetti:

"Atölyelerimizde sıra, masa, ranza, öğretmen masası, sandalye, yemek masası, rahle, pano ve öğretmen sandalyesi, ahşap askılık, öğrenciler için değişik ahşap oyun setleri, satranç masası, piknik masası, salıncak gibi birçok ürün üretilmektedir. 2022 yılında öğrencilerimize döner sermaye işletmesinden yaklaşık 400 bin lira ücret verildi."

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