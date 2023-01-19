Bulanık'ta tayini çıkan öğretmenler için program düzenlendi

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MUŞ (AA) - Bulanık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, tayini çıkan öğretmenler için program düzenlendi.

Okulun yemekhanesinde düzenlenen programa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Metin Aral ve Mustafa Ercan, müdür yardımcıları ve öğretmenler katıldı.

Okul Müdürü Ali Çiçekli, gazetecilere, okulda görev yaptıkları sürede gösterdikleri fedakarlık, başarı ve samimiyetten dolayı öğretmenlere teşekkür etti.

Öğretmenlerin yeni okullarında da başarılı olacaklarına yürekten inandığını ifade eden Çiçekli, şöyle konuştu:

"Öğretmen arkadaşlarımızla sadece resmi olarak ayrıldık. Kendilerine hem okulumuzun hem de gönlümüzün kapıları her zaman açıktır. Sizleri hiçbir zaman unutmayacağız. Yeni neslimizi yetiştirecek öğretmen arkadaşlarıma başarılar diliyorum."

Tayini çıkan öğretmenler de etkinlikten dolayı okul idaresine teşekkür etti.

Şube müdürleri tayini çıkan öğretmenlere plaket takdim etti.

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