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Kayak merkezine kar yağmayınca 2 bin 645 rakımlı Kurtik Dağı'nda antrenman yaptılar

AA

Kayak merkezine kar yağmayınca 2 bin 645 rakımlı Kurtik Dağı'nda antrenman yaptılar

MUŞ (AA) - İBRAHİM YALDIZ - Muş'taki kayak sporcuları, bu yıl kayak merkezine yeterli karın yağmaması nedeniyle 2 bin 645 rakımlı Kurtik Dağı'nda antrenman yaptı.

Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki kayak takımı sporcuları, kentte beklenen yağışın gerçekleşmemesi nedeniyle kar üstünde yeteri kadar antrenman yapamadı.

Bu nedenle iyi bir hazırlık dönemi geçiremeyen sporcular, kondisyonlarını güçlendirebilmek için antrenörleri gözetiminde minibüsle 2 bin 645 rakımlı Kurtik Dağı'nın Çavuştepe mevkisine gitti.

Karla kaplı bölgede çalışabilmek için tepeye tırmanan sporcular, şampiyonalarda başarılı olabilmek için soğuk havaya rağmen hazırlıklarını sürdürdü.

Sporcular, Türkiye Dağcılık Federasyonunca yarın Rize'de düzenlenecek Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası ve diğer yarışmalarda madalya kazanmayı hedefliyor.

Kayak takımı antrenörü Burhan Oğlağo, AA muhabirine, bu yıl Muş'taki kayak merkezine kar yağmadığı için yüksek tepelerde antrenman yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Bu yıl sporcuların ilk defa kar üzerinde antrenman yapma imkanı bulduğunu belirten Oğlağo, şöyle konuştu:

"Böyle bir imkana kavuştuğumuz için mutlu olduk. Bundan sonra yüksek rakımlı tepelerde antrenman yapacağız. Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Milli formayı giyen ve milli takıma katılmaya aday olan sporcularımız var. Günde 3 saat antrenman yapacağız. Çalışmamız böyle devam edecek. Tepede kaliteli bir kar var. İnşallah Rize'deki yarışmadan dereceyle döneceğiz. Katılacağımız başka yarışlar da var, onlara hazırlanacağız."


- Bulut Meral: "Uzun süre sonra karda antrenman yapmak mutluluk verici"

Sporculardan Bulut Meral de bu yıl kar yağmadığı için karla kaplı tepeye çıkarak antrenman yaptıklarını dile getirdi.

Havanın soğuk olduğunu ifade eden Meral, "Geçen yıl kayak merkezinde yarışlara hazırlanıyorduk. Bu yıl kar yağmadığı için hocamızla buraya gelerek antrenman yaptık. Bu yıl dereceye girip ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Hedefim milli sporcu olmak ve uluslararası şampiyonalarda derece yapmak. İnşallah bunu en kısa zamanda başaracağım. Antrenörüme çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Evin Köse ise 8 yıldır kayaklı koşuyla ilgilendiğini bildirerek, "Yüksek rakımlı tepelerde yarışlara hazırlanıyoruz. Temennimiz döktüğümüz terin karşılığını alabilmek. Tepedeki kar kalitesi çok iyi. Uzun süreden sonra kar üzerine çıkmak mutluluk verici. Antrenörümüz gözetiminde antrenmanlarımızı sürdürüyoruz." dedi.

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