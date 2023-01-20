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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Ocak, köy ziyaretlerini sürdürüyor

AA

Kaymakam Ocak, köy ziyaretlerini sürdürüyor

MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Oğuzhan Ocak, köyleri ziyaret ederek vatandaşların sorun ve taleplerini dinliyor.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Taşkın ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Tayfun Bektaş ile Kırkgöze, Sögütlü, Ericek ve Çaygeldi köylerini ziyaret eden Ocak, vatandaşlarla bir araya geldi.

Muhtarlardan köyleri ile ilgili taleplerini dinleyen Ocak, amaçlarının köylere hizmetin en iyisini ve en kalitesini götürmek olduğunu söyledi.

Vatandaşların hizmetlerden tam anlamıyla yararlanmalarını sağlamaya çalıştıklarını belirten Ocak, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımızla, yaptığımız toplantılarda ve programlarda sık sık bir araya geliyoruz. Sorunları ve sıkıntıları yerinde görmek ve anında müdahale etmek yerel yönetimin iyi şekilde uygulandığının göstergesidir. Yerinde yapılan incelemeler sayesinde devletimizin yatırımlarını ve sunduğu imkanları yakından takip etmekle beraber, çözülemeyecek gibi görünen problemlerin kısa vadede çözüme ulaştığını görüyoruz. Edindiğimiz tecrübeler, yerinde ve zamanında yönetişim uygulamalarımızla vatandaşlarımıza doğrudan ulaşıyoruz. Köylerimizdeki tarım ve hayvancılık adına yapılan faaliyetleri de yakından takip ediyoruz. Devletimizin sunduğu imkanlar ve yatırımlar doğrultusunda üreticilere gereken desteği veriyoruz."

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