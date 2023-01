AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan Muş'ta konuştu:

MUŞ (AA) - AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Türkiye'nin artık kendi yağıyla kavrulan, kendi sorunlarından ibaret meselelerle uğraşan değil, insanlığın sorunlarına çözüm üreten bir ülke olduğunu belirtti.

Programlara katılmak üzere Muş'a gelen Karaaslan, Porsor Ana Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi Bilgi Evi'nde kadın kursiyerleri ziyaret etti.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Karaaslan, hayatın her alanında kadınların var olduğunu söyledi.

Bazı kadınların katıldıkları kurslarla meslek sahibi olduğunu belirten Karaaslan, "Kimi 3 aylık, 6 aylık, 1 yaşında bebeğiyle buraya gelip bir şeyler öğreniyor, belki bir katkı sunmayı hayal ediyor. Bugün eski Türkiye'nin alışkanlıklarının, eksikliklerinin, kısıtlı alanlarının olmadığı bir Türkiye yaşıyoruz. Bugün eğer bir kadın evin dışına çıkmak isterse 'ben iş hayatında, eğitim hayatında, sosyal hayatta olmak istiyorum' derse onun önünü her alanda açan bir bakış açısı var. Eğer, 'ben bir aile kurmak, çocuk sahibi olmak istiyorum, evlatlarıma annelik yapmak istiyorum ama hem de çalışmak istiyorum' derse artık tercih yapmak zorunda bırakılmadığı bir Türkiye var." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye artık güçlü bir ülke"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınların her planda en önde olmasına önem verdiğini dile getiren Karaaslan, "Sayın Cumhurbaşkanımız bize her zaman şunu söyler, 'AK Parti, kadınların omuzlarında yükselen bir partidir. Bu partinin bel kemiğini kadınlar oluşturur'. Bizim için siyaset alanında böyleyken hayatın diğer alanlarında da öyle değil mi? Biz de bunu bildiğimiz için dedik ki Türkiye güçlenecekse önce kadınlar güçlenecek." şeklinde konuştu.

2023'ün bir seçim yılı olduğunun altını çizen Karaaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu seçimde de devletimiz, milletimiz için inşallah devam edeceğiz. Aynı zamanda 2023 Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılı. Dolayısıyla bizler için çok gurur verici bir yıl. Bu yılı en güçlü şekilde, en güzel şekilde idrak edeceğiz. 2023 aynı zamanda artık Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı. Bunu derken Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kadar güçlü bir vurguyu nasıl yaptığını hepimiz biliyoruz. Türkiye artık güçlü bir ülke, Sayın Cumhurbaşkanımız bir dünya lideri, dünya meselelerini çözen bir lider. Türkiye artık kendi yağıyla kavrulan, kendi sorunlarıyla ibaret meselelerle uğraşan değil, insanlığın sorunlarına çözüm üreten bir ülke. Savaş çıkıyor, esirler ortada kalıyor, esir takasını yapan Recep Tayip Erdoğan. Tahıl koridorunu açan yine Sayın Cumhurbaşkanımız. Dolayısıyla bugün mazlum coğrafya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında nerede bir mazlum varsa nerede yaşanan bir acı varsa ellerini semaya açıp Rabbine dua ettiğinde, o duanın içinde bizleri, ülkemizi, Cumhurbaşkanımızı geçirdiğini biliyoruz."

Sıfır Atık Projesi'ne de değinen Karaaslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Türkiye'de başlattığı projeyi tüm dünyanın kabul ettiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler kararıyla artık her yıl 30 Mart'ın "Uluslararası Sıfır Atık Günü" olarak ilan edildiğini anımsatan Karaaslan, "İnsanlık dünyaya çok ağır sorunlar yaşattı. Bunun bedelini de yine insanlar olarak bizler ödüyoruz. O yüzden Rabbimin nimetlerine her zaman saygı duyan, yaradılanı Yaradandan ötürü seven, onu sayan, geliştiren koruyan yine bizleriz. O yüzden anneler olarak özelikle bu çevre meselelerine karşı çok daha duyarlı olalım. Sıfır atık şu demek, günün sonunda tüketiyoruz ama hiç atık bırakmıyoruz. Her şeyi bir şekilde değerlendiriyoruz, değerlendiremiyorsak da birlikte topluyoruz ve ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz."

