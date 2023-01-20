AK Parti'li Karaaslan, partisinin Muş'taki çevre ve şehir konulu toplantısında konuştu:

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MUŞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedeflerinin olduğunu belirterek, "Bugün ulaşılan rakam, 72 milyon metrekaresi tamamlandı. 2023'ün sonuna kadar tamamlayacağız." dedi.

Karaaslan, Muş'taki programları kapsamında kentteki bir otelde 14 ilden partililerin katılımıyla gerçekleştirilen "AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı Doğu Anadolu Bölge Toplantısı"na katıldı.

AK Parti bünyesine Çevre, Şehir ve Kültür ile İnsan Hakları başkanlıklarının eklendiğini belirten Karaaslan, çevreyi, şehri ve kültürü ayrı ayrı değerlendiren, bununla ilgili politikaların üretilme sürecine katkı veren, dünyanın içinden geçtiği iklim değişikliği sürecinde Türkiye'nin lider ülke konumunu güçlendirecek politikaların üretildiği alanı temsil ettiklerini belirtti.

Karaaslan, bu konudaki sorumluluklarının farkında olduklarını vurgulayarak, "Muş, Anadolu'nun kapılarının bir daha kapanmamak üzere bizlere açıldığı ve daha sonra kazandığımız zaferlerin anahtarı olan zaferin kazanıldığı yerdir. Dolayısıyla bu topraklardan ilham aldığımız ecdadımızın mirasına sahip çıkmak için çalıştığımız çok önemli bir dönemi temsil ettiği için Muş ilimiz, 1071 Malazgirt Zaferi ile 2071 hedeflerinde bizi daha da yüreklendiriyor." diye konuştu.

Her seçimin Türkiye ve dünya açısından önem taşıdığını ama 2023 seçimlerinin hepsinden daha önemli olduğunu ifade eden Karaaslan, şöyle devam etti:

"Ayrıca 2023, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı, bu yönüyle bizler için çok önemli bir anlama sahiptir. Türkiye Yüzyılı'nın başlangıç noktasıdır. Eğer çok ciddi bir altyapımız olmasaydı, Türkiye'nin temel sorunlarını çözememiş olsaydık, hala kendi yağıyla kavrulan günlük siyasetle debelenen bir ülke olsaydık bugün bu kadar güçlü Türkiye Yüzyılı diyemezdik. 2023 geldi, 2053 ve 2071 ile ilgili yüreklenmemizin altında bu bulunduğumuz noktanın gücü yatıyor. Düne göre bugün daha güçlüyüz ve inanıyoruz ki yarın daha güçlü olacağız. O yüzden her birimiz üzerimize düşeni yapmakla mükellefiz. Muhalefetten ve 6'lı masadan bahsetmeyeceğim. Kendi içlerindeki yarışlara değinmeyeceğim. Çünkü bizim yapacak daha önemli işlerimiz var. Bugün buraya gelen bütün illerimizin konularını gündemimize alacağız. Sizlerle birlikte 2023 yılının projeksiyonumuzu çizeceğiz."

- "81 ile 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefimiz var"

Karaaslan, AK Parti'nin, dünün ve bugünün olduğu kadar geleceğin de partisi olduğunu belirterek, şehirlerde sadece çevre anlamında değil, kentleşme anlamında da çok önemli gelişmelerin yaşandığını, temel altyapı problemlerinin çözüldüğünü vurguladı.

Muş'un alt yapısının, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu yenileme projesinin hızla hayata geçtiğini ifade eden Karaaslan, şunları kaydetti:

"2014'te 43 bin metrekare olan yeşil alan Muş'ta geldiğimiz noktada 600 bin metrekareye yükselmiş. Bu, Muş'umuzdan bir örnek, bunu bütün Türkiye ile çarpalım. Bugün 81 ilimizde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefimiz var. Bugün ulaşılan rakam, 72 milyon metrekaresi tamamlandı. 2023'ün sonuna kadar tamamlayacağız. Bakıyoruz ki konut fiyatlarında artış var, vatandaşlarımız ulaşma noktasında sıkıntı çekiyor. Devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde hemen devreye girerek Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesini başlattı. Burada yapılan çalışmalarla başvuru sayısı 8 milyonu aştı. Şehirlerde kuralar çekiliyor. 8 milyon başvuru demek milletin sonsuz güveni demektir. Bu başvuruların 2 milyon 30 bini gençlerden oluşuyor."

- "Türkiye'de 1 milyon 170 bin sosyal konut yaptık"

Depremle ilgili, sosyal konut ihtiyacıyla ilgili çok önemli çalışmaların hayata geçirildiğini dile getiren Karaaslan, Türkiye'de 1 milyon 170 bin sosyal konut yaptıklarını, aynı zamanda 13 milyon vatandaşı ilgilendiren sosyal konutlarla birlikte 3 milyon 200 bin konutun dönüşümünü tamamladıklarını vurguladı.

45 ilde 80 kent meydanını ihya ettikleri bilgisini veren Karaaslan, "AK Parti'nin doğa, çevre, kültür ve şehir ile ilgili en büyük ideali, koruyarak yaşatmaktır. Birileri geriden gelmeye devam etsin. Birileri Türkiye'yi farklı konularla meşgul etmeye devam etsin, asla bunda başarılı olamayacaklar. Türkiye'nin gündemi, ufku açıktır. AK Parti kadroları olarak siyaseti Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrendik. Sayın Cumhurbaşkanımız 34. gençlik buluşmasını yaptı. Dolayısıyla gençlere verdiğimiz değer, 'onlarla birlikte başaralım' demektir. Başta çevre olmak üzere bütün güzel projelerin içine dahil ederek birlikte yol yürümek demektir." ifadesini kullandı.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ise "Sayın Cumhurbaşkanımız, mahalle arkadaşlığı, komşu ilişkileriyle yatay mimariye önem verdi. Biz Muş'umuzda ve bölgemizde bunu taşıyoruz. Bu feyzi, bu çalışmayı Cumhurbaşkanımızdan alıyoruz. Allah, Cumhurbaşkanımızı kimsesizlerin, mazlumun, çaresizlerin başından eksik etmesin." dedi.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya da şehir, çevre, kültür konularının belediye hizmetlerinin genel özeti olduğunu söyledi.

Göreve geldikten sonra kenti yeniden inşa ettiklerini aktaran Asya, "43 bin metrekare yeşil alan devraldık. Şu anda 600 bin metrekare prestijli yeşil alan oluşturduk. Çevrenin önemini izah ederken 'doğayı yaşat ki insan yaşasın, insanı yaşat ki devlet yaşasın' diyoruz. İlimizde yapılan toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Karaaslan daha sonra AK Parti Gençlik Kolları tarafından Muş Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti"ye programına katıldı.

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