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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan Muş'ta partililerle buluştu

AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan Muş'ta partililerle buluştu

MUŞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bugünkü Türkiye'de yapılmak istenen her şeyin önüne engel olan, hiç bir yeni vizyon, proje ve eser üretemeyen bir zihniyetle mücadele veriyoruz." dedi.

Muş'taki programları kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Karaaslan, partililerle bir araya geldi.

Burada tarihi bir zaman diliminin içinde olduklarını söyleyen Karaaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bazı toplumların başına çok önemli hadiseler 100 yılda bir gelir. İşte biz de tam o dönemdeyiz." dediğini anlattı.

Karaaslan, AK Parti çatısı altında siyaset yaptıklarını ve bir dünya liderliyle yol arkadaşlığı yapmanın ne demek olduğunu bildiklerini dile getirerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Aynı zamanda omuzlarımızda bunun büyük sorumluluğunu da elbette hissediyoruz. Konuşmamı 6'lı, 7'li masaya ayırmayı hiç düşünmüyorum. Konuşacağımız çok önemli konular var. Şehir hastanelerinin açıldığı günleri hayal edin. O zaman ne demişti muhalefet 'ne gerek var bu hastanelere.' Peki sonra ne oldu. Bu hastaneler yapıldıktan kısa süre sonra dünyayı saran salgınla karşı karşıya geldik. O zaman bu şehir hastanelerin sunduğu imkan olmasaydı, biz bu işten hakikaten çıkamazdık. Bugünkü Türkiye'de yapılmak istenen her şeyin önüne engel olan, hiç bir yeni vizyon, proje ve eser üretemeyen bir zihniyetle mücadele veriyoruz."

Bütün ülkelerde bulunması gerekli ve önemli olan muhalefetin daha iyisini yapmaları için iktidarı zorladığını anlatan Karaaslan, Türkiye'de böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi.

Çiğdem Karaaslan, millet olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvendiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşımız bunun farkında. 'Bizim sesimizi Cumhurbaşkanı duyar, yaparsa AK Parti yapar' diyor. Biz de bu üslupla yola devam ediyoruz. Dolayısıyla kim ne derse desin bizim yolumuz da izimiz de belli. Bu bölgeler neler çekti. Bunu ben size anlatmayayım, yaşayanlar sizlersiniz. Anaların gözyaşları, güvensiz şehirler, kendi geleceğini göremeyen ve her zaman terörle anılan bu şehirler bunu hak etti mi; dönüp geçmişe baktığımızda bugün hepimiz de hak etmediğimizi biliyoruz. Ben Hakkari dağlarında kar festivaline gittiğimde yüreğim kabarıyor."

- "Kente önemli yatırımlar yapıldı"

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ise 2002'de Muş'ta 3 bin 300 olan öğretmen sayısının şu anda 7 bin 600'e, 3 bine yakın derslik sayısının 6 bin 600'e yükseldiğini aktardı.

Sınıf mevcutlarının ortalama 23 öğrenci olduğunu dile getiren Şimşek, "Muş'ta 4 ambulans varken şimdi 60 ambulansı geçtik. Sadece geçen yıl Milli Eğitim Müdürlüğüne en küçüğü 4 derslik olmak üzere 66 okul ihalesi yapıldı. Eğitim araştırma hastanemizin ihalesi yapıldı, şu anda çalışmalar yapılıyor. Kentte çok önemli yatırımlar yapıldı ve bunlar devam ediyor. Kurtik Kayak Merkezi'nin fizibilitesi bitti, yakın zamanda çalışmalara başlanacak." diye konuştu.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya da ülkeye hayırlı hizmet yapmak için yola çıkan ve 1994 yılında İstanbul'u çöpten kurtararak medeniyet merkezi haline getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yol arkadaşı olduklarını belirtti.

Görev yaptıkları Muş'u da yeniden inşa etme yolunda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Asya, şunları kaydetti:

"İki seçim geçirdik. İkinci seçimi kazandığımızda sorumluluğumuz ve yüklendiğimiz misyonun daha ağır olduğunu söyledik. Birinci seçimde taahhüt ettiğimiz ve verdiğimiz sözlerin yerde kalmaması mutluluğuyla sahaya çıktık. İkinci seçim döneminde de manifestomuzu incelediğimizde, bütçelerimizin üstünde kaynak ve finansman bularak verdiğimiz sözleri yerine getirmiş olmanın sevincini yaşıyoruz."

AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı da seçimde Muş'ta en yüksek oyu alacaklarına inandıklarını söyledi.

Daha sonra Muş Belediyesine geçen Karaaslan, Belediye Başkanı Asya'dan, yapılan hizmetlerle ilgili bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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