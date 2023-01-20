Bulanık'ta 22 bin 500 öğrenci karne aldı

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MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde 22 bin 500 öğrenciye karneleri verildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, Sultanlı Köyü İlk ve Ortaokulunda düzenlenen karne törenine katıldı.

Öğrencilere karnelerini veren Kaymakam Ocak, eğitime büyük önem verdiklerini söyledi.

Çocuklara tavsiyelerde bulunan Ocak, "Çocuklarımızın karneleri ne olursa olsun, onlar bizlerin ve ailelerinin gözünde kıymetlidirler. Onlar ailelerin kabul olmuş dualarıdır. Dolayısıyla çocuklarımızın karnelerindeki notlarla onların kıymetini ölçemeyiz. Hiçbir zaman velilerin de karneye bakıp kıyaslama yaparak çocukları hakkında fikir beyan etmesini istemiyoruz." dedi.

Ocak, daha sonra öğretmenlerle toplantı yaptı.





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