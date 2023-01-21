Bulanık Esnaf Kredi Kooperatifin Birleştirilmiş Olağan Kongresi yapıldı

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MUŞ (AA) - Bulanık Esnaf Kefalet ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin olağan mali kongresi yapıldı.

İlçedeki bir restoranda yapılan kongrede gündem raporları okundu ve oy birliğiyle kabul edildi.

Bulanık Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yakup Kaya, "Aktif üye sayımız 1700'dür. Yönetim kurulu ile titiz bir çalışma sergileyerek, üyelerimize en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Her zaman esnaflarımız için elimizden gelenin en iyisini de yapaya gayret edeceğiz." dedi.

Kongreye Bulanık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hanifi Koşuncu, Şoförler Odası Başkanı Bahattin Taşkıran, Erzurum Bölge Kooperatif Başkanı Mürsel Karadaş, Karayazı Kooperatif Başkanı Yüksel Kaya, Varto Kooperatif Başkanı Sabahattin Kartal, Bakanlık temsilcileri ve kooperatif üyeleri katıldı.

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