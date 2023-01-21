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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta çölyak hastalarına glütensiz ürünler ulaştırılacak

AA

Muş'ta çölyak hastalarına glütensiz ürünler ulaştırılacak

MUŞ (AA) - Muş'ta çölyak hastalarının bundan sonra glütensiz ürünlere ulaşmda sıkıntı yaşamayacağı belirtildi.

Beleiye Başkanı Feyat Asya, Çölyak Derneği Başkanı Dr. Öğretim Görevlisi Züleyha Almaz ve dernek yönetimi ile Halk Ekmek Fabrikasında bir araya geldi.

Burada açıklama yapan Asya, çölyak hastalarının bundan sonra glütensiz ürün temininde sorun yaşamayacaklarını söyledi.

Çölyak hastalarının hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak temin ettikleri ürünlerin satışına başladıklarını belirten Asya, şunları kaydetti:

"İki satış noktası belirledik. Biri Halk Ekmek Fabrikamız diğeri ise Kent Meydanı önündeki halk ekmek satış bürosu. Özellikle çölyak hastalarımızın bu hassasiyetimizi duymalarını istiyoruz. 114 civarında tespit edilen çölyak hastalarımıza glütensiz ürünleri ulaştırmak üzere çalışmalarımıza başladık. Özellikle yetim ve imkanı kısıtlı olan vatandaşlarımıza derneğimizle birlikte tespit edip bu hastalara da ulaşma gayreti içinde olacağız."

Çölyak Derneği Başkanı Züleyha Almaz ise "Dernek olarak Belediye Başkanımız ve Halk Ekmek Fabrikası Müdürü Sayın Suat Bey çölyaklılara destek olmak için yardımcı oldular. Çölyaklıların bu zamana kadar glütensiz ürünlere ulaşması sıkıntıydı. Halk ekmek fabrikasında glütensiz ürünlerin bulundurulması onları bir nebze de olsa mutlu edecek bir çalışma oldu. Bütün Çölyaklılar adına Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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