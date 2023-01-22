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İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Muş ve Hakkari'de protesto edildi

AA

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Muş ve Hakkari'de protesto edildi

MUŞ (AA) - Muş merkez ve Malazgirt ilçesi ve Hakkari'de, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması protesto edildi.

Muş TÜGVA İl Temsilciliğinin çağırısıyla Çağlayan Camisi'nde sabah namazında bir araya gelenler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Namazın ardından cami önünde toplanan vatandaşlar adına açıklama yapan TÜGVA İl Başkanı Hasan Meriç, "İslam'ın kutsal değerlerine saldırmaktan çekinmeyen terörist sevici batı dünyası ve destekçileri bilmelidir ki, Türkiye'de size asla geçit vermeyecek ve dinine ve değerlerine kıyamete kadar sahip çıkacak bir gençlik var." dedi.

Bu gençlerin Anadolu'nun her şehrinde, her mahallesinde, her köyünde bayrağını ve kutsalını başının üstünde taşıdığını vurgulayan Meriç, şunları kaydetti:

"İslam, barış ve kardeşlik dinidir. Hoşgörü ve merhamet dinidir. Kur'an, Alemlerin Rabbi olan Allah'ın kelamıdır. Son kutsal kitaptır ve kıyamete kadar da Allah'ın güvencesi altındadır. Kutsal değerlerimize yapılan bu apaçık saldırının sonu hüsrandır. İnsanları cehaletten aydınlığa çıkaran yüce kitabımıza dönük her saygısızlık, insanlık suçudur ve kutsal kitabımızın yakılmasına izin vermek tek kelimeyle alçaklıktır. Bu haçlı zihniyeti ile yüzyıllar önce de savaştık şimdi de savaşıyoruz. Kıyamete kadar da savaşacağız. Dün olduğu gibi, bugün ve daima mücadelemizi sürdüreceğiz. Yüce Allah bizimledir. Yüce Kitabımız Kur'an başımızın tacı, yolumuzun rehberi, ümmetin kutsalıdır. Dokunulamaz, dokundurtmayız."

Muş ve Malazgirt İlçe Müftüğü tarafından camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Yeşilyurt Mahalles'indeki Sayılganlar Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyarak İsveç'i protesto etti.

Malazgirt Selçuklu Mahallesi'ndeki Babür Selam Camisi'nde de İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş ve vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okudu.

Programa, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, AK Parti Muş İl Başkanı İbrahim Avcı ve vatandaşlar katıldı.

- Hakkari

Kent merkezindeki Ulu Cami'de düzenlenen programda sabah namazı kılındıktan sonra Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Cami önünde bir araya gelenler adına basın açıklamasını okuyan TÜGVA İl Temsilciliği Lise Koordinatörü Bülent Demir, kutsal kitap Kur'an'ı Kerim'e alçakça ve kabul edilemez bir saldırı hedeflendiğini söyledi.

İslam'ın kutsal değerlerine karşı yapılan bu tür saldırılara Türkiye'de geçit vermeyecek, dinine, değerlerine kıyamete kadar değerlerine sahip çıkacak bir gençliğin olduğunu belirten Demir, bu gençliğin Anadolu'nun her yerinde bu değerlerini başının üstünde taşıdığını aktardı.

Açıklamaya AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek ve STK temsilcileri katıldı.

Yüsekova'daki Merkez İhsaniye Camisi'nde de sabah namazında bir araya gelenler, Kur'an'ı Kerim tilavetinin ardından dua etti, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadı.

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