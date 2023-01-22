Muş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Orhan Demirtürkoğlu, yeniden başkanlığa seçildi

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MUŞ (AA) - Muş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Orhan Demirtürkoğlu, yeniden oda başkanlığa seçildi.



Odanın konferans salonunda yapılan genel kurulda, divan başkanlığını Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Mehmet Burhan Aksak yaptı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından söz alan Demirtürkoğlu, kentteki esnaf ve sanatkarlara 2021'de 51 milyon lira, 2022'de de 124 milyon lira kredinin verildiğini söyledi.

Türkiye'nin sayılı kooperatifleri arasında yer aldıklarını belirten Demirtürkoğlu, "Genel Başkanımız ve bölge başkanlarımızın aracılığıyla Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza iletilen sorunlar çözüldü. Şu an faiz oranı yüzde 7,5, kooperatif kredi limiti 500 milyon liradır. Disiplinli çalıştık. Sizlerin gayretiyle kooperatifimizi birinci sıraya getirdik. Esnafın sorunlarını çözmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Daha sonra yapılan oylamada, Orhan Demirtürkoğlu 678 oy ile yeniden başkan seçilerek güven tazelerken, diğer aday Cengiz Türüt 18 oy aldı.





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