Belediye Başkanı Asya'dan üç aylar mesajı

MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, üç ayların başlaması dolasıyla mesaj yayımladı.

Asya, mesajında, maneviyatın hat safhada olduğu bu ayların huzurla geçmesi temennisinde bulundu.

Mağfiretin, bereketin ve lütfun bol olduğu bu aylara yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Asya, şunları kaydetti:

"Recep ayının ilk cuma gecesi olan Regaip Kandili, adından da anlaşılacağı gibi Allah'ın kullarına birçok lütuf ve ihsanda bulunduğu, az ibadetlerine karşılık çok sevap verdiği, kıymeti ve değeri büyük, rağbet edilmesi gereken bir mağfiret ve rahmet gecesidir. Bu aylarda Allah'a yürekten yöneliş ve yakarışın, günahlardan arınmanın, kendimizi bulma ve bilmenin, nefsimizin yanıltıcı arzularından uzaklaşmanın imkanını yakalarız. Manevi coşkuyu daha fazla yaşadığımız ve kendimizi günahlardan arındırmak için fırsat gördüğümüz bu mübarek günlerin toplumun huzur ve refahının sağlanmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyamızın aydınlanmasına vesile olan bugünler, Allah'a şükür imkanı bulacağımız özel günlerdir. Bunu fırsat bilerek bu aylarda ilimizin, bölgemizin, ülkemizin ve gönül coğrafyamızın huzuru ve kardeşliğimizin pekişmesi için dua edelim."

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