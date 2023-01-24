Muş'ta Vefa ekibi her ay 400 hasta ve engellinin evini temizliyor

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MUŞ (AA) - Muş Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) Vefa Projesi kapsamında oluşturulan ekip, her ay ihtiyaç sahibi 400 yaşlı ve engellinin evini temizliyor.

Yaşlı, engelli, hasta ve bakacak kimsesi bulunmayanların sağlıklı ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için proje kapsamında evlerde belirli periyotlarla temizlik yapılıyor.

Bu kapsamda kanser hastası Yıldız Aksoy'un evine giden Vefa Ekibi, temizlik yaptı, evdeki eksiklikleri giderdi.

Ekibe eşlik eden SYDV Müdürü Kadir Güner, gazetecilere, rutin çalışmaların dışında merkez ve köylerde yaşayan 400 engelli, hasta ve yaşlının evini temizlediklerini söyledi.

Yaklaşık 25 kişiden oluşan ekibin gittikleri evin her tarafını temizlediğini anlatan Güner, şöyle konuştu:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın sayımızı artırmasıyla daha fazla eve hizmet vermekteyiz. Ev ziyaretlerinde vatandaşlarımızın temizlik ve gündelik işlerine yardım ediliyor, market alışverişleri yapılıyor. Ekiplerimiz evlere giderken temizlik malzemelerini ve ekipmanları da kendileriyle götürüyor. Ayda 400 vatandaşımızın evine giderek hayır dualarını almaktayız."

Proje kapsamında devletin şefkat elini yaşlı, engelli, bakıma muhtaçlara uzatarak yanlarında yer almaya devam ettiklerini belirten Güner, "Vatandaşlarımızdan olumlu dönüşler almaktayız. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın sadece evini temizlemiyor, onların gönüllerine dokunarak taleplerini de dinliyor ve bize iletiyorlar. Vatandaşlar, devletimize şükranlarını ve bağlılıklarını sürekli dile getiriyor. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Ekipte görevli Lale Taş ise evlerde temizlik işini severek yaptığını belirterek, "Yaşlılarımızın evlerine giderek onların temizlik, yemek ve ütü gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz, hayır dualarını alıyoruz. Yaptığımız hizmetten dolayı vatandaşlar çok seviniyor. Evden ayrılırken ne zaman geleceğimizi soruyorlar. Allah devletimizden razı olsun." dedi.

Saray Mahallesi'nde evi temizlenen Aksoy da görevlilere teşekkür ederek, "Evde temizlik yapamıyorum, perdelerimi yıkayamıyorum. Ekipler gelip her tarafı temizliyor. Allah devletimize zeval vermesin. Devlet olmazsa bize kim bakacak. Evde her işimizi yapıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızı görmek, evimde misafir etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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