Muş Belediyesi, Malazgirt Ziraat Odasına cenaze aracı hibe etti

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MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Malazgirt Ziraat Odası Başkanlığına cenaze aracı hibe etti.

Ankara Keçiören Belediyesinin önceden ziraat odasına hibe ettiği cenaze aracı da onarılarak hizmete sunuldu.

Araçların hayırlı olması dileğinde bulunan Kılıç, yaptıkları girişimler sonucu Muş Belediyesinden hibe cenaze aracı temin ettiklerini söyledi.

Yıllar önce de Keçiören Belediyesinden bir cenaze aracı getirdiklerini anlatan Kılıç, şöyle konuştu:

"Eskiyen aracımızı da tamir ettirerek hizmete sunduk. Halkımıza hizmet edecek iki aracımız var. Başka illerdeki hemşerilerimiz vefat ettiğinde cenazelerini getirmek için araç bulamıyorduk. Bu konuyu Belediye Başkanımız Feyat Asya'ya ilettik. Başkanımız bize cenaze aracı hibe etti. Aracı getirdik. İki aracımızda hizmete hazır. Yardımlarını esirgemeyen Asya ve meclis üyelerine teşekkür ediyorum."

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