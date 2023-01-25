Muş Valisi İlker Gündüzöz, "Sporcu Kamp Eğitim Merkezi" inşaatını inceledi

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MUŞ (AA) - Muş Valisi İlker Gündüzöz, yapımı devam eden 5 katlı "Sporcu Kamp Eğitim Merkezi" inşaatını inceledi.



Muş Valiliği, Köylere Hizmet Götürme Birliği, İl Özel İdaresi ve Süper Toto'nun katkılarıyla Sunay Mahallesi'ne inşa edilen "Sporcu Kamp Eğitim Merkezi"nin inşaatı devam ediyor.



Binada incelemelerde bulunan Gündüzöz, merkezin Muşspor için yapılan bir tesis olduğunu söyledi.

Spor Toto'nun sponsorluğunda Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İl Özel İdaresinin imkanlarıyla tesisin inşa edildiğini belirten Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Merkezin kaba inşaatı bitti. İlkbaharda Muşspor'umuz bu tesisi kullanmaya başlayacak. Muşspor ile birlikte amatör sporcularımızda bu tesisten istifade edecekler. Lüks otel konforunda çok güzel bir tesis oluyor. Zaman zaman Özel İdaremize de bize forma alın ve destek olun diye bazı taraf gruplarından sitemler söz konusu olduğunu duyuyoruz. Bizim formamız arkadaki binamız. Sonuç itibariyle bu bina alınacak formalardan daha kalıcı ve değerli. Bunu hep birlikte yapıyoruz. Genel Sekreterimiz, Valilik el birliğiyle gece gündüz çalışarak bir şeyleri hayata koymaya çalışıyoruz. Muşspor'u inşallah daha üst liglerde göreceğiz. Altyapısıyla birlikte futbol ve diğer spor alanlarında hızla gelişen bir Muş'u hep birlikte bu tesisler sayesinde yaşayacağız."

Gündüzöz'e İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür eşlik etti.

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