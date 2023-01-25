Muş'ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

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MUŞ (AA) - Muş'ta 2023'ün ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali İlker Gündüzöz'ün başkanlığında gerçekleştirildi.

Valiliğin konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Gündüzöz, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

Geçen yıllarda önemli işler yaptıklarını ifade eden Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Bu yıl için beklentilerimiz var. Pek çok kurumun önemli yatırımları söz konusu oldu. Bölge müdürlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz ama bu yıl da beklentilerimiz var. Devlet Su İşleri ve Karayolları Bölge Müdürlükleri ekseninde olmak üzere 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısının hayırlı olmasını diliyorum."

Konuşmanın ardından bölge ve il müdürleri, kentte tamamlanan, yapımı devam eden yatırım ve projeler hakkında sunum yaptı, kurul üyelerinin sorularını yanıtladı.

Toplantıya, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ulaş Çaydaş, İl Özel İdaresi Genel Sekteri Şeyhmus Yentür, kaymakamları ve ilçe belediye başkanları katıldı.

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