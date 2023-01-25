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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vatan Partisi Bulanık İlçe Başkanlığının açılışı yapıldı

AA

Vatan Partisi Bulanık İlçe Başkanlığının açılışı yapıldı

MUŞ (AA) - Vatan Partisi Bulanık İlçe Başkanlığının açılışı gerçekleştirildi.

Vatan Partisi MYK üyesi ve Van İl Başkanı Akile Çelik, 2023 seçimleri için hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Partilerinin Bulanık ilçe teşkilatını açtıklarını ifade eden Çelik, "Çok mutluyuz. Bulanık halkına, Muş halkına, Doğu Anadolu'muza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

İlçe Başkanı Habip Kökçe de "Vatan partisi olarak Bulanık ilçesinde hizmet yapmaya başladık. Milletimize ve vatanımıza hayırlı olsun." dedi.

Programa Vatan Partisi Muş İl Başkanı Hakan Süzgeç, Malazgirt İlçe Başkanı Enver Görmez, Van Kadın Kolları Başkanı Cemile Koç, CHP İlçe Başkanı Şemsettin Onuler ve parti yöneticileri katıldı.

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