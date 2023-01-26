Muş'ta "Aile Okulu Projesi" kapsamında açılan kursu tamamlayan muhtarlara sertifika verildi

MUŞ (AA) - Muş'ta Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Aile Okulu Projesi" kapsamında açılan kursu tamamlayan muhtarlara sertifika verildi.



Öğretmenevi toplantı salonunda düzenlenen törende konuşan Vali İlker Gündüzöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın koordinesinde yürütülen "Aile Okulu Projesi" kapsamında muhtarlara sertifika vermek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Projenin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü ifade eden Gündüzöz, şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan bir protokolle proje muhtarlara da teşkil etti. Burada çok önemli konular var. Aile içi iletişim becerileri, akran ilişkileri, stres yönetimi gibi konular bulunuyor. Aslında bu stres yönetimi denilen şey iyi bir şekilde yapılsa adli olayların yarısından çoğu olmayacak. Hepimizi bir toplumda yaşıyoruz ve çeşitli münasebetler içindeyiz Bunların hepsinin temelinde aslında manevi değerler, ahlaki kültürümüz yatmaktadır. Öğrenmek son derece önemlidir. Bizim dinimiz 'oku' emiriyle başlayan bir din, Allah'ın ilk emri insanlığa 'Oku'dur."

Stres yönetimi ve aile içi iletişim denilen hadisenin kendi duyguları ile karşıdaki insanların duygularını anlama ve ona göre davranmayla ilgili bir husus olduğunu aktaran Gündüzöz, "Duygusal zekamızı geliştirmeye yöneliktir. O zaman kendi duygularımızı da karşımızdakinin duygularını da anlıyoruz. Aile ve toplum içinde duygularımızı yönetmek ve iletişimi açık bırakmak bizim için önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen bu son derece değerli Aile Okulu Projesi programına muhtarlarımızın da ilave edilmesine vesile olan Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya huzurlarınızda şükranlarımızı arz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Muş Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ise 426 muhtarın kursa katıldığını belirterek, "Proje kapsamında aile içi iletişim becerileri, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, ahlaki gelişim, çatışma ve stres yönetimi, sağlıklı beslenme, bağımlılık, çevre ve ilk yardım gibi birçok konularda muhtarlara eğitim verildi." dedi.

Konuşmaların ardından muhtarlara sertifikaları verildi.

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