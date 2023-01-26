Muş Belediye Başkanı Asya'dan Regaip Kandili mesajı

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MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Asya, üç ayların ve içinde bulunan mübarek gecelerin tüm dünyada kardeşliğe ve huzura vesile olması temennisinde bulundu.

İslam alemi olarak mübarek üç ayların habercisi olan Regaip Kandili'ne kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Asya, şunları kaydetti:

"Taleplerin ve duaların kabul gördüğü bu geceleri hakkıyla idrak etmeyi umut ediyoruz. Bu özel günlerin hürmetine birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin daha da pekişmesini Allah'tan niyaz ediyorum İçinde Regaip, Miraç, Berat ve Kadir gecelerini içinde bulunduran mübarek üç aylar, bereket ve mağfiret mevsimidir. Bu faziletli gün ve geceleri fırsata çevirerek ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için dua etmeliyiz. Bu mübarek günler vesilesiyle küskünlüklere, kırgınlıklara son vererek, millet olarak birbirimize daha fazla kenetlenmeliyiz. Tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni tebrik eder, bu özel gecenin ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini dilerim."

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