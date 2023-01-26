AYMEP 5. Değerlendirme Toplantısı Muş'ta yapıldı

MUŞ (AA) - Üniversiteler Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri Platformu (AYMEP), 5. değerlendirme toplantısını 35 üniversitenin katılımıyla Muş'ta gerçekleştirdi.

Üniversitenin 1071 Malazgirt Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz, kentin deprem riski altındaki illerden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin sadece deprem değil pek çok afete maruz kalma ihtimali olan ülkeler arasında yer aldığını ifade eden Vali Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Hem idari olarak hem de vatandaşlar olarak afetlere hazır olmak zorundayız. Muş, fay hatlarının kesiştiği, deprem riski olan bir ilimiz. Aynı zamanda diğer afet türlerine hassasiyeti olan bir yer. Bu açıdan AFAD'ın ve devletin diğer birimlerinin, bir afet vuku bulduğunda ve afet sırasında faaliyetlerin icrasını etkin sürdürmeleri ve hazır olmaları önem arz ediyor. Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun bize verdiği imkanlarla pek çok kamu binamızın depremselliğinin test edilmesi ve güçlendirilmesi konusunda önemli yatırımlar yapıldı."

Fay hatlarının üzerinde olduklarını belirten Gündüzöz, "1903'te Malazgirt'te deprem olmuş 3 bin civarında vatandaşımız hayatını kaybetmiş. 1946 ve 1966 Varto depremlerimiz var. 3 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Dolayısıyla şimdiden hazırlıklı olmamız gerekir. Yapılacak pek çok işimizin olduğunu biliyoruz. Bu konuda polis ve jandarma binaları değil okullar da önemlidir. 410 bin nüfuslu ilimizde 110 bin öğrencimiz var. Depreme çocuklarımız okulda yakalanırsa ne olur, Allah korusun. Dolayısıyla okullarımız da yenileniyor. Sağlık birimleri yenileniyor. Bilinçli olarak Muş özelinde hazırlanıyoruz. Depremin ne zaman olacağını bilen bir teknoloji yok. Onun için her an deprem olacakmış gibi hazırlıklı olmalıyız." diye konuştu.

Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ulaş Çaydaş ise bu görevlerle afet platformunun daha da güçleneceğini belirterek, "İnşallah bu platformlarla birlikte üniversiteler arasındaki işbirliği güçlenip daha ileriyi bir noktaya taşınacaktır. Özellikle akademik anlamdaki çalışmalar daha da güçlenecektir. Herkese katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Ergin Kaloğlu, Vali Yardımcısı Mustafa Ayvat, Deprem Riski Azaltma Dairesi Genel Müdürü Orhan Tatar, Merkez Platformu Müdür Vekili Prof. Dr. Kürşat Alyamaç, 35 üniversiteden akademisyenler katıldı.

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