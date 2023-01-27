Bulanık'ta ihtiyaç sahibi çocuklara giyim yardımı

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MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde ihtiyaç sahibi çocuklara giyim yardımı yapıldı.

Türkiye Bulanıklılar Eğitim Kültür ve Sevgi Derneği üyeleri, tespit edilen ihtiyaç sahibi çocuklara mont ve ayakkabı yardımında bulundu.

Dernek Başkanı Selahattin Turan, sosyal sorumluluk projeleriyle farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Her yıl yardımlarla çocukları mutlu etmeye çalıştıklarını anlatan Turan, "Üşüyen yüreklere dokunmak, gönülden gönülle köprü kurmak amacıyla bot, mont ve kıyafet yardımlarına devam ediyoruz. Sokaklarda, mahallelerde dolaşıyoruz. Genç kardeşlerimiz, okula giden yavrularımızla buluşuyoruz. Kılık kıyafet yardımları yaparak onlar üşümesin istiyoruz. Çocukların mutluluğu bizim için dünyanın en büyük mutluluğu." dedi.

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