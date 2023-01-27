Belediye Başkanı Cengiz Altın, usta öğretici ve kursiyerlerle bir araya geldi

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MUŞ (AA) - Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, Aile Destek Merkezi (ADEM) de görevli usta öğreticiler ile eğitim gören kursiyerlerle bir araya geldi.

Altın, millet bahçesinde bir araya geldiği usta öğretici ve kursiyerlerle sohbet etti.

İlçede binlerce kişiye kurs veren, dikiş nakış öğreten usta öğreticilere teşekkür eden Altın, "Önemli bir görevi yerine getiren, özellikle kadınlarımızın sosyalleşmelerini ve meslek sahibi olarak ev ekonomilerine katkı sağladıkları el emeği göz nuru ürünleri üretmelerini sağlayan usta öğreticilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum." dedi.

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