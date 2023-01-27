Bulanık Kaymakamı Ocak'ın köy ziyaretleri sürüyor

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VAN (AA) - Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkanı Oğuzhan Ocak, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Ocak, Akçakaynak, Altınoluk, Karacaören, Şehitveren ve Değirmensuyu köylerini ziyaret etti.

Köylülerle bir araya gelerek yol, köprü ve içme suyu sorunlarını dinleyen Ocak, dile getirilen konuların en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını söyledi.

İmkanlar doğrultusunda köylere hizmet götürmeye devam edeceklerini anlatan Ocak, "Kilitli parke taşı, içme suyu sorunlarının çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmalar yapılacak. Vatandaşlarımıza en iyi kamu hizmetini sunmak, talepleri karşılamak, eksiklikleri gidermek için görevimizin başındayız. Gayemiz ilçemiz genelinde her vatandaşımıza imkanlar ölçüsünde hizmet etmek." diye konuştu.





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