Muş'ta ahırda çıkan yangında 34 küçükbaş hayvan telef oldu

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MUŞ (AA) - Muş'ta merkeze bağlı Mercimekkale köyünde yangın çıkan ahır kullanılamaz hale geldi, küçükbaş hayvanlar telef oldu.

Köyde besicilik yapan İlhan Ayda'ya ait ahırın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede tüm ahırı saran alevlere ilk müdahaleyi köylüler yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen Muş Belediyesi itfaiye ekipleri ve jandarma personeli yangını kontrol altına aldı.

Ayda, gazetecilere, hayvanları yemledikten sonra eve gittiğini, o sırada komşularının arayarak ahırdan duman yükseldiğini haber verdiğini söyledi.

Ahıra geldiğinde çatının çöktüğünü belirten Ayda, "Çatının üzerinde naylon branda vardı. Yangınla eriyip, koyunların üstüne damlamış. Ahırda bulunan 34 koyunum telef oldu. Ahırım da kullanılamaz hale geldi." dedi.

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