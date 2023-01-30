Malazgirt Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı yeniden Tozyılmaz oldu

MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde yapılan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu'nda Mehmet Tozyılmaz, yeniden başkanlığa seçildi.
İlçedeki bir otelde düzenlenen genel kurul toplantısında 488 delege oy kullandı.
Seçimlerde adaylardan Tozyılmaz 267, Necdet Kökker ise 212 oy aldı, 4 oy da geçersiz sayıldı.
Yeniden başkanlığa seçilen Tozyılmaz, tüm delegelere teşekkür ederek, "Seçime yoğun ilgi vardı. Kooperatifimiz Van bölgesine bağlı. Malazgirt halkına hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.