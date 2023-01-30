Malazgirt Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı yeniden Tozyılmaz oldu

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde yapılan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu'nda Mehmet Tozyılmaz, yeniden başkanlığa seçildi.

İlçedeki bir otelde düzenlenen genel kurul toplantısında 488 delege oy kullandı.



Seçimlerde adaylardan Tozyılmaz 267, Necdet Kökker ise 212 oy aldı, 4 oy da geçersiz sayıldı.

Yeniden başkanlığa seçilen Tozyılmaz, tüm delegelere teşekkür ederek, "Seçime yoğun ilgi vardı. Kooperatifimiz Van bölgesine bağlı. Malazgirt halkına hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.