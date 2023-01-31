Bulanık'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor

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MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar yağışının ardından vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını sürdürüyor.



İlçe Özel İdaresi ve Belediye ekipleri, cadde ve sokak ile köy yollarını açık tutabilmek için kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Bulanık Belediyesi Makine İkmal Birimi sorumlusu Zafer Yıkılmaz, gece başlayan kardan dolayı teyakkuzda olduklarını söyledi.

Yıkılmaz, "Sabah erken saatlerde karın durmasıyla ekiplerimiz çarşı merkezinde çalışıyor. 30 personel, 2 greyder, 4 kepçe ve 5 kamyonla karla mücadele çalışması yürütüyoruz. Şehir içinde topladığımız karları kamyonlarla şehir dışına taşıyoruz. Ekiplerimiz kaldırımları da temizliyor." dedi.

Bulanık Özel İdare Müdürü Mahsun Çapalı ise kardan kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin çalışma yürüttüğünü belirtti.

Çapalı, "Yüksek kesimlerde kar ve tipi nedeniyle 55 köy ve 34 mezra yolu kapandı. Ekiplerimiz söz konusu bölgelerde yoğun şekilde çalışıyor." diye konuştu.

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