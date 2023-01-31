Malazgirt'te yol açma çalışmaları devam ediyor

MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde geceden bu yana etkisini gösteren kar yağışının ardından yol açma çalışmaları devam ediyor.
Karayolları 116. Şube Şefliği ekipleri, Malazgirt-Ahlat kara yolunda ulaşımın aksamaması için karla mücadele çalışması yürütüyor.
Şube Şefliği İşyeri Temsilcisi İbrahim Çaydaş, hazırlıkları önceden tamamladıklarını belirterek, "Sorumluluk sahamızda kar temizleme çalışmalarımız başlamıştır. 24 saat esasına göre kar temizleme ve yol açma çalışmalarına hazırız." dedi.
Saha Amiri Alican Ömeroğlu ise uzun süredir beklenen karın yağdığını bildirerek, "Karayolları ekipleri olarak bütün yollarımızda çalışmalarımız var. Şu anda yollarımızda sıkıntı yok. 470 kilometrekarede kar temizleme ve tuzlama çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.