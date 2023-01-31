Malazgirt'te yol açma çalışmaları devam ediyor

Çocuk kalbiyle izlerken hiçbirimiz anlamadık! Tom ve Jerry'deki o sahne kalpleri paramparça edecek cinsten

"Çip krizi bizim için bitti"

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde geceden bu yana etkisini gösteren kar yağışının ardından yol açma çalışmaları devam ediyor.



Karayolları 116. Şube Şefliği ekipleri, Malazgirt-Ahlat kara yolunda ulaşımın aksamaması için karla mücadele çalışması yürütüyor.

Şube Şefliği İşyeri Temsilcisi İbrahim Çaydaş, hazırlıkları önceden tamamladıklarını belirterek, "Sorumluluk sahamızda kar temizleme çalışmalarımız başlamıştır. 24 saat esasına göre kar temizleme ve yol açma çalışmalarına hazırız." dedi.

Saha Amiri Alican Ömeroğlu ise uzun süredir beklenen karın yağdığını bildirerek, "Karayolları ekipleri olarak bütün yollarımızda çalışmalarımız var. Şu anda yollarımızda sıkıntı yok. 470 kilometrekarede kar temizleme ve tuzlama çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.