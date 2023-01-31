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Muş'ta iş yeri sahipleri, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi

AA

Muş'ta iş yeri sahipleri, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi

MUŞ (AA) - Muş Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yeri sahipleri, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi.

Sanayi sitesinde toplanan grup adına açıklama yapan Muş Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatif Başkanı Şerafettin Subaşı, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları kınadıklarını belirten Subaşı, şunları kaydetti:

"İslam'ın kutsal değerlerine saldırmaktan çekinmeyen terörist sevici batı dünyası ve destekçileri bilmelidir ki Türkiye'de size asla geçit vermeyecek, dinine ve değerlerine kıyamete kadar sahip çıkacak bir gençlik var. İslam barış, kardeşlik, hoşgörü ve merhamet dinidir. Bu haçlı zihniyeti ile yüzyıllar öncede savaştık, şimdi de savaşıyoruz. Dün olduğu gibi bugün ve daima mücadelemizi sürdüreceğiz. Yüce Allah bizimledir. Yüce kitabımız Kur'an başımızın tacı, yolumuzun rehberi, ümmetin kutsalıdır. Dokunulamaz, dokundurtmayız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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