Meslek hayatında iki kez çığ altında kalan operatör 37 yıldır özveriyle çalışıyor

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MUŞ (AA) - İBRAHİM YALDIZ - Muş İl Özel İdaresinde 37 yıldır görev yapan ve karla mücadele sırasında 2 kez çığ altında kalan 60 yaşındaki iş makinesi operatörü Salih Akyürek, tüm zorluklarına rağmen işini ilk günkü heyecanla yapıyor.

İş makinesi operatörü olarak 1986'da İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde işe başlayan 4 çocuk babası Akyürek, kışın karla mücadele, yazın da yol yapım çalışmalarında görev yapıyor.

Meslek hayatında 2 kez çığ altında kalan Akyürek, ekip arkadaşlarıyla zorlu coğrafyada hem karla kaplı köy yollarını açıyor hem de mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişiyor.

Türkiye'nin en çok kar yağan illerinden Muş'ta yıllardır metrelerce karla mücadele eden Akyürek, yoğun çalışma dönemlerinde kimi zaman kar üzerinde kimi zaman da aracının içinde yemek yiyerek görevine devam ediyor.

- "2 çocuğum mühendis, 2'si de öğretmen"

Akyürek, AA muhabirine, kışın karla mücadelede yazın ise asfalt ekiplerinde çalıştığını söyledi.

Vatandaşa yardımcı olmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirten Akyürek, şöyle konuştu:

"Sabah işe geldiğimizde amirlerimizin verdiği emirler doğrultusunda göreve gidiyoruz. 60 yaşındayım, 37 yıldır burada çalışıyorum. 4 çocuğum var, hepsi de üniversite mezunu. 2 çocuğum mühendis, iki çocuğum da öğretmen. Bu meslek sayesinde 4 çocuğumu okuttum. Allah devletimize zeval vermesin. Çalıştığımız hizmetin her zaman karşılığını aldım. İnsanlar bizlerden memnun. Köylere gittiğimizde vatandaş 'Salih usta geldi demezler, devlet geldi' derler. Allah devletimizi var etsin. Gece gündüz köy yollarında mücadelemize devam ediyoruz."

- "Mahsur olan birini kurtardığımda sanki evladımı kurtarmış gibi seviniyorum"

İşini severek yaptığını anlatan Akyürek, "Karla mücadele çalışmaları sırasında 2 kez çığ altına kaldım. Yara almadan kurtuldum. Bu görev sırasında çığ da olabilir kaza da ama çok şükür 37 yılda hiçbir zaman zorda kalmadım." dedi.

Köy yollarını ezberlediklerini, çığın olduğu bölgeleri çok iyi bildiklerini dile getiren Akyürek, şöyle devam etti:

"Tedbirimizi alarak vatandaşa hizmet vermeye çalışıyoruz. Çok zorlu bir coğrafyada görev yapıyoruz. Vatandaşlarımızın yardımına koşuyoruz. İnsanlar da hizmetimizden memnun. Vatandaşın yolunu açtığımızda, bizi gördüklerinde çok mutlu oluyorlar. 'Hizmet geldi' diyorlar. Tüm tehlikelere rağmen işimizi severek yapıyoruz. Mahsur olan birini kurtardığımda evladımı kurtarmış gibi seviniyorum. Onlar mutlu olunca biz daha çok mutlu oluyoruz."

Göreve 23 yaşında başladığını belirten Akyürek, "İşimi sevdiğim için iş bana zor gelmiyor. Gece gündüz yollardayız, vatandaşın hizmetindeyiz. İl Özel İdaresi olarak 100 personel, 57 iş makinesiyle karla mücadele ediyoruz. Bahar mevsimine kadar durmadan insanların hizmetine koşarız. İlk günkü heyecanla çalışmaya devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

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