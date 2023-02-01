Muş Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç'tan VEDAŞ'a ziyaret

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUŞ (AA) - Muş Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Muş İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, ziyarette Kıvanç'a çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Coşar, kentteki okul ve yurt çevrelerinde ışıklandırma çalışması yürüttüklerini söyledi.

Mevcut aydınlatma sistemlerinin bakım ve onarımlarının da devam ettiğini belirten Coşar, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin evlerine rahat ve güvenli ulaşmaları için aydınlatma çalışmalarına önem veriyoruz. Yatırım programımızda bulunan okul ve yurt güzergahlarının aydınlatılmasına ağırlık verdik. Köy okulları da çalışmalarımızın içinde yer aldı. Direklerdeki hatların birçoğunu yerin altına aldık. Çalışmalarımızın büyük çoğunluğu tamamlandı. Velilerimizden ve öğrencilerimizden çok olumlu geri dönüşler aldık."

Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ise kurumlar arası işbirliğinin önemli olduğunu anlatarak, "Öğrencilerimizin akşam saatlerinde evlerine rahatça ulaşmaları bizim için önemliydi. Bu konuda çalışma yürüten VEDAŞ yetkililerine teşekkür ederim." dedi.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.