Muş'ta okullarda çalışacak işçiler kura ile belirlendi

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MUŞ (AA) - Türkiye İş Kurumu (İşkur) Muş İl Müdürlüğü tarafından, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda çalıştırılacak işçilerin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

Spor Lisesi Salonu'nda, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında çalıştırılacak 265 kişinin ismi, noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi.



Kurada ismi çıkanların 6 Şubat'ta il merkez ve köylerdeki okullarda çalıştırılacağı belirtildi.

Kura çekimine katılan Vali Yardımcısı Berker Çırak, ismi çıkanlara görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Özçelik, kura ile belirlenen personelden 139'nun köy, 126'sının da merkezdeki okullarda istihdam edileceğini söyledi.

Belirlenen adayların görev dağılımlarının ardından 6 Şubat'ta görevlerine başlayacağını ifade eden Özçelik, "İŞKUR İl Müdürlüğümüzce tahsis edilen 265 personel ile okullarımızda öğrencilerimiz daha temiz ve hijyenik ortamlarda eğitimleri alacaklar. İlimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

İstihdam edilecek personellerin 4,5 ay boyunca ücret ve sigorta primlerini ödeyeceklerini belirten İŞKUR İl Müdür Vekili Ahmet Sağlık da çocukların daha sağlıklı ortamlarda eğitimlerine devam etmelerini sağlamak için kura çekimi yaptıklarını aktardı.

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