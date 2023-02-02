Muş'ta yolda mahsur kalan sürücülerin yardımına Türk Kızılay ekipleri yetişti

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MUŞ (AA) - Muş-Bingöl kara yolunda olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan sürücülerin yardımına Türk Kızılay ekipleri yetişti.

Muş'ta etkili olan yoğun kar nedeniyle Muş-Bingöl kara yolunda sürücüler mahsur kaldı.

Sürücülerin mahsur kaldığı bilgisini alan Türk Kızılay Muş Afet Müdahale Merkezi Bölge Müdürü Baran Akar, ekibi ile bölgeye giderek yolda kara saplanan araçların çıkarılmasına yardım etti.

İlerlemekte güçlük çeken araçlara zincir takan ekipler, yolda akaryakıtı biten bir araca da yakıt takviyesi yaptı.

Ekipler, sürücülere kumanya ve battaniye de dağıttı. Kızılay ekibi, gün boyunca yolda vatandaşlara yardımcı oldu.

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