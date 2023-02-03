Muş'ta kardan yapılan gelin heykeline altın kolye ve bilezik taktılar

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MUŞ (AA) - Muş'ta bir grup esnaf, kardan yaptıkları gelin heykeline altın kolye ve bilezikler taktı.

Kentte etkili olan kar yağışını eğlenceye dönüştüren esnaf, kardan gelin heykeli yaptı.

Aralarında kuyumcuların bulunduğu iş yeri sahiplerinin, boynuna altın kolye, kollarına da bilezik taktıkları heykel görenlerin dikkatini çekti.

Vatandaşlardan Saim Deniz, kuyumcu esnafının karı eğlenceye dönüştürerek kardan gelin yaptığını söyledi.

Deniz, "Kardan gelin heykeli çok güzel olmuş. Kar geç geldi ama eğlenceli geldi." dedi.

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