Muş Belediyesi en düşük işçi maaşını 11 bin liraya yükseltti

MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, bu yıl çalışanların alacağı ücretlerde yüzde 107 artış yaptıklarını belirtti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Porsor Ana Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi konferans salonunda çalışanlarla bir araya gelen Asya, 2023 için belirledikleri ücreti paylaştı.

Asya, bu yıl için sürekli işçilerin günlük yevmiyelerini 360 liraya çıkardıklarını, belirlenen bu tutar ile kadrolu işçilerle aradaki farkın kapandığının altını çizdi.



Maaşlarda yüzde 107 artış yaptıklarını, böylece en düşük maaşın 11 bin lira olacağını belirten Asya, şöyle devam etti:



"Çeşitli programlara katılmak üzere farklı illerden belediye başkanlarımızla Japonya'daydık. Sizlerin yeni yıl maaş artışlarının zamanında olması için yurda dönerken bazı programlarımızı iptal ettik. Çalışan kardeşlerimizin bu konuda mağdur olmaması için özen gösterdik. Cumhurbaşkanımızın bu yıl asgari ücrete yaptığı zam hepimizi mutlu etmiştir. Tabi sizler asgari ücrete bağlı çalışanlar değilsiniz. Buna rağmen ilgili arkadaşlarımızla belediyemiz imkanlarını da göz önünde bulundurarak asgari ücretin üzerinde bir ücret belirledik. Cumhurbaşkanımızın yıl içinde asgari ücrete güncelleme yapması halinde bizler de tutum üzerine gerekeni yapacağız. Bu kapsamda bu yıl için sürekli işçilerimizin günlük yevmiyelerini 360 liraya çıkararak kadrolu işçilerle aralarındaki makası kapattık. Bununla birlikte hiçbir çalışanımız 11 bin liranın altında maaş almayacak. Yeni artışın tüm çalışan kardeşlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

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