Bulanık Ziraat Odası Olağan Kongresi yapıldı

MUŞ (AA) - Bulanık Ziraat Odası 6. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Nevzat Taşdemir yeniden seçildi.



Bulanık Ziraat Odası'nın konferans salonunda gerçekleşen seçimin divan başkanlığını AK Parti Meclis Üyesi Sait Taşdemir, divan katipliğini de Özgür Bulduk ve Kayahan Yolcu yaptı.

Kongrede, 20 yılı aşkın süredir başkanlık görevini sürdüren Taşdemir, yeniden başkanlığa seçildi.

Taşdemir, Bulanık'ta çiftçilerin refahı ve huzuru için gece gündüz çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Hizmetlerine bundan sonra da devam edeceklerini dile getiren Taşdemir, "Şu anda İlçe Tarım Müdürlüğü ile yürüttüğümüz projeler var. İnşallah bunlar da onaylanıp hayata geçerse ilçemize ve çiftçilerine daha büyük ve verimli makineleri kazandırmış olacağız. Tüm enerjimizi ve zamanımızı ilçemizdeki çiftçilerimiz için kullanıyoruz. Oda bünyesindeki çalışanlarımızla ve yönetim kurulu üyelerimizle çiftçilerimizin huzur ve refahı için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Kongreye katılan tüm katılımcılara teşekkür ederim." diye konuştu.

Kongreye, Bulanık Şoförler Odası Başkanı Bahattin Taşkıran ve oda delegeleri katıldı.

















Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.