Muş'ta besiciler hayvanlarını besleyebilmek için kar örtüsünü eziyor

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MUŞ (AA) - Muş'ta bir haftadan bu yana aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışıyla beyaza bürünen köylerde besiciler, kar örtüsünü ezerek hayvanlarına yem veriyor.

Muş'ta geçimlerini hayvancılıkla sağlayan besiciler, olumsuz hava koşullarında da hayvanların bakımını ihmal etmemek için çaba gösteriyor.

Yazın köye yakın noktalarda biriktirdikleri otu, ağılların bulunduğu noktalara taşıyan besiciler, daha sonra kar örtüsünü ezerek dışarı çıkardıkları hayvanları besliyor.

Merkeze bağlı Yukarıyongalı köyünde yaşayan Eyüp Umar, besiciler olarak bu yıl avantajlı olduklarını söyledi.

Geçen yıla göre karın 50 gün gecikmeli yağdığını anlatan Umar, "Bu süre zarfında hayvanlarımızı meralarda otlattık. Onun için yemden büyük ölçüde tasarruf sağladık. Hayvancılık yapanlar açısından iyi oldu. Şimdi de kar örtüsünün üzerinde hayvanlarımızı besliyoruz." dedi.

Besici Arif Yaşlak, özellikle kışın kar yağdığı dönemlerde zor koşullarda hayvancılık yaptıklarını belirtti.

Hayvanlara yem vermek için günde iki kez sırtlarında ot ve saman taşıdıklarını belirten Yaşlak, karın geçen yıla göre geç yağmasıyla yemden tasarruf ettiklerini aktardı.

Köyde kar kalınlığının şu anda 1 metreden fazla olduğunu bildiren Yaşlak, şöyle konuştu:

"Günde iki kez kar üzerinde hayvanlarımıza ot veriyoruz. Otları, yaklaşık 100 metre sırtımızda taşıyarak hayvanların olduğu yere getiriyoruz. Köyümüzde kar ve tipi çok oluyor bu şartlarda hayvancılık yapmak zor. Kar yağmadan önce hayvanlarımızı dağda otlatıyorduk. Karın yağmasıyla ayaklarımıza taktığımız hediklerle karı ezerek otu bırakıyoruz."

Besicilerinden Bilal Erez ise, "Hayvanlara yem vermek için kürekle yol açıyoruz. Kar yağışı devam ediyor. Yaklaşık 5 ay hayvanlarımıza ağıllarda yem vermek zorundayız. Akşama kadar hayvanların bakımıyla ilgileniyoruz. Zor koşullara rağmen hayvancılığı seviyoruz." ifadelerini kullandı.

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