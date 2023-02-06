Muş Belediyesinde şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

MUŞ (AA) - Muş Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

Asya, yaptığı açıklamada, yüzyılın en büyük afetlerden birini yaşadıklarını, belediye olarak tüm imkanları seferber edeceklerini belirtti.

Yaşanan depremin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Asya, şunları kaydetti:

"Allah memleketimizi, insanlarımızı, coğrafyamızı ve insanlık alemini tüm afetlerden muhafaza etsin. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz. Yaralılara ve enkaz altında kalanlara tez zamanda sağlık sıhhat diliyoruz. Ülke olarak sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Sabah erken saatlerde ilgili kurum yetkilileri ile görüştük. Neler yapabiliriz diye istişarelerde bulunduk. An itibariyle yoğun bir kar yağışının etkisi altındayız. Meclis öncesi birim amirlerimizle toplantı yaparak tüm mahallelerimizdeki karla mücadele çalışmalarında görevlendirmelerimizi yaptık. Bugün son gün olması nedeniyle meclis gündemimizi hızlı bir şekilde tamamlayıp deprem bölgeleri için yapılacak çalışmalar üzerine hazırlıklarımızı yapacağız. Dolayısıyla hem kendi ilimizdeki kar afetini yönetmek hem de ülkemiz genelindeki bu sıkıntılı süreci takip edeceğiz. Ortamın netleşmesi ile birlikte bizler de bir yardım kampanyası başlatacağız."





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