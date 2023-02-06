AFAD'ın Muş'taki lojistik deposundan deprem bölgesine yardım malzemeleri gönderiliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUŞ (AA) - Muş AFAD İl Müdürlüğü tarafından merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye yardım tırları gönderilmeye başlandı.

Merkeze bağlı Yeşilce Mahallesi'ndeki AFAD Lojistik Deposu'ndan deprem bölgesine gönderilecek yaklaşık 50 tırdan 8'i yola çıktı.

Çadır, battaniye, çarşaf ve ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu malzemeler, depodan tırlara yüklenerek deprem bölgesine gönderiliyor.

Muş AFAD Lojistik Depo Sorumlusu Oktay Çelik, AA muhabirine, depremin ardından bütün personelin AFAD deposuna intikal ettiğini söyledi.

Şimdiye kadar 8 tır ile 959 çadırın bölgeye gönderildiğini aktaran Çelik, şöyle konuştu:

"Malzemeleri, Kahramanmaraş ilimize sevk ediyoruz. 50'ye yakın tırla malzeme göndereceğiz. Tırlara çadır, battaniye, yastık ve çarşaf yüklüyoruz. Vatandaşlarımız tarafından ilimizde toplanacak malzemeleri de lojistik depomuzda alacağız ve deprem bölgelerine göndereceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.