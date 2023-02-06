Muş'ta vatandaşlar deprem bölgesi için kan bağışında bulunuyor

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MUŞ (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Muş'ta kurulan kan bağışı noktalarında vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Türk Kızılay Muş Şubesi tarafından Valilik önündeki bağış toplama aracına gelen vatandaşlar, deprem bölgesindeki kan ihtiyacının karşılanmasına katkı sunmak için sıraya girdi.

Vatandaşlardan Nazım Ataman, AA muhabirine, depremden dolayı oluşan ihtiyacı karşılamak için kan bağışında bulunduğunu belirtti.

Kan bağışı yapmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu aktaran Ataman, herkesi bağışta bulunmaya davet etti.

Hacer Çelik ise ülke olarak çok acı bir gün yaşadıklarını bildirerek, kan bağışında bulunarak depremzedelere destek vermeye çalıştıklarını dile getirdi.



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