Bulanık Belediyesi'nden deprem bölgesine yardım

MUŞ (AA) - Bulanık Kaymakamlığı ve Bulanık Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem nedeniyle yardım kampanyası başlattı.
"Haydi Bulanık, gün birlik olma günüdür" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında toplanan malzemeler, belediye ekiplerince kamyonlara yüklenerek deprem bölgelerine gönderildi.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, kampanyayla ilgili ilçe sakinlerine çağrıda bulunduklarını belirterek, "Toplanan malzemelerin bulunduğu kamyonlarımız yola çıktı. Depremzedelerimize yardımcı olup yaralarını hep birlikte saracağız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Acımız büyüktür. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.