Muş Valisi Gündüzöz, toplanma alanlarında kalan vatandaşları ziyaret etti

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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MUŞ (AA) - Muş Valisi İlker Gündüzöz, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Muş'ta, toplanma alanlarında kalan vatandaşları ziyaret etti.

Deprem korkusu yaşayan vatandaşlar, geceyi, Muş Valiliğinin toplanma alanı olarak belirlediği gençlik merkezi, spor salonu ve kent meydanındaki otoparkta geçirmeyi tercih etti.

Kızılay ve gençlik gönüllüleri, vatandaşlara çorba ve çay ikram etti. Gençlik liderleri de aileleriyle Muş Gençlik Merkezi'ne gelen çocuklarla oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.

Toplanma alanını ziyaret eden Gündüzöz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir'den bilgi aldı. Vatandaşlar, desteklerinden dolayı Gündüzöz'e teşekkür etti.

Gençlik Merkezi'ne yerleşen Abdullah Doğan, AA muhabirine, sabah ve öğlen hissedilen şiddetli depremden dolayı, toplanma alanına geldiklerini söyledi.

Burada kendilerine her türlü desteğin verildiğini aktaran Doğan, şöyle konuştu:

"Gençlik liderleri çocuklarla ilgilendiler, oyunlar oynadılar. Bundan dolayı çocuklarımızın bir nebzede olsa psikolojileri düzeldi. Allah depremde yaralananlara şifa ve hayatını kaybedenlere rahmet eylesin. Allah milletimizi ve devletimizi her türlü musibetlerden korusun."

Gündüzöz'e, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu eşlik etti.

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