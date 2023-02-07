Muş'ta hamile ve engelli çalışan 13 Şubat'a kadar idari izinli sayılacak

MUŞ (AA) - Muş'ta kamu kuumlarında görev yapan hamile ve engelli çalışanların, 13 Şubat'ta kadar idari izinli sayılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde eğitim-öğretime pazartesi gününe kadar ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle il genelinde deprem nedeniyle görevlendirme yapılanlar ve bu çerçevede hassasiyet gösteren görevleri ifa edenler hariç olmak üzere, her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri, kurumlarınca idari izinli sayılacak, kurum amirlerince bu hususta gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 13 Şubat'a kadar idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür."

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