Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de toplanan yardımlar depremzedelere gönderiliyor

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VAN (AA) - Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına destek devam ediyor.

Van'da Valilik öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda kentteki farklı noktalarda toplanan yardımlar, tasnif edilip paketlenerek tırlara yükleniyor.

Dünden bu yana yardım toplama noktalarında görev yapan gönüllüler, vatandaşların yaptığı yardımları insan zinciri oluşturarak araçlara aktarıyor.

Malzemelerin bulunduğu alanda gönüllülere yardım eden Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, yardım malzemelerin yüklendiği 6 tırı daha deprem bölgesine gönderdiklerini dile getirdi.

Malzemelerin temini noktasında katkıda bulunanlara teşekkür eden Say, "Depremin büyüklüğü ve etkisi göz önünde bulundurulduğu vakit bu noktada daha çok yardıma ihtiyaç duyulmaktadır. Hep birlikte inşallah bu sıkıntıyı aşacağız." dedi.

Özalp ilçesinde de Şehit Abdulhalık Anadolu Lisesi Kapalı Salonunda başlatılan yardım kampanyası için vatandaşlar seferber oldu. İlçeye bağlı 78 mahalleden yardım kolileri toplana alanına getiriliyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, tüm halkın depremzedeler için kenetlendiğini belirterek, "Yardımlar çığ gibi geliyor. Özellikle kırsal kesimdeki köylerde yardımlar yapılıyor. Kuru gıda, bere, atkı, ısıtıcı ve hijyen malzemelerini kamyonlara doldurduk ve gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

- Muş

Muş Valiliği ve Muş Belediyesi koordinesinde başlatılan kampanya kapsamında, depremden zarar görenlerin yaralarının sarılmasına yönelik yardım seferberliği sürüyor.

Valiliğin kentte belirlediği 4 noktada vatandaşlardan teslim alınan yardımlar, Muş AFAD Lojistik Deposu'na götürülüyor.

Muş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Kadir Güner, AA muhabirine, son yaşanan depremden dolayı ülke genelinde herkesin teyakkuz halinde olduğunu aktardı.

Muş'ta yardımları 4 bölgede toplayıp deprem bölgesine gönderdiklerini anlatan Güner, "Vatandaştan talebimiz, mağdur ailelerimizin günlük kullanabileceği eşyaları bir an önce bize ulaştırmaları. Biz en kısa zamanda bu yardımları deprem bölgesindeki vatandaşlara gönderiyoruz. Şimdiye kadar 4 tır yardım malzemesi gönderdik. Göndermeye de devam ediyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda çok duyarlı. Hepsine teşekkür ederiz." diye konuştu.

Yardım desteğinde bulunan Yasin Karakaya da depremzedeler için kışlık kıyafet ve battaniye getirdiğini belirterek, "Vatandaşlar elinden geleni yapıyor. Allah yaralılara şifa, hayatını kaybedenlere de rahmet eylesin. Allah bir daha böyle bir olay yaşatmasın inşallah. Biz de valiliğin ve belediyenin çağrısı üzerine elimizden geleni yaptık." dedi.

Muş'ta yaşayan Suriye uyruklu Yaman Gavsani de "Depremzedeler için mont, bot ve kıyafet getirdik. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bir nebzede olsa elimizden geleni yapıyoruz. Suriyeliyim, uzun zamandır Muş'ta yaşıyoruz. Onların acısını paylaşıyorum." dedi.

Muş'un Malagirt ilçesinde de Kaymakamlık öncülüğünde depremzedeler için başlatılan kampanya kapsamında kuru gıda, çocuk bezi, battaniye, giysi ve ayakkabı toplandı.

Jandarma ve öğretmenler tarafından paketlenen yardımlar, tırlarla deprem bölgesine gönderilecek.

Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, depremde yaşamını yitirenlere baş sağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi, yardımların kısa sürede depremzedelere ulaştırılacağını söyledi.

- Hakkari

Kentte Valilik öncülüğünde, AFAD koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyasına kent sakinleri yoğun ilgi gösteriyor.

Yoğun kar yağışına rağmen yardımları depremzedelere ulaştırmak için çaba gösteren vatandaşlar, temin ettikleri malzemeleri belirlenen noktalara teslim ediyor.

Birçok noktada toplanan malzemeler, görevli ve gönüllüler tarafından ayıklanıp paketlendikten sonra kamyonlara yükleniyor.

Elektrikli soba, kullanılmamış kıyafet, battaniye, çocuk bezi, gıda ve kişisel hijyen malzemelerinin bulunduğu yardım paketlerinin yüklendiği 5 kamyon deprem bölgesine gönderildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, ülkede yüzyılın en büyük felaketlerinden birinin yaşandığını belirterek, Hakkari halkının yardım seferberliği başlattığını söyledi.

Akbıyık, "Şu ana kadar kurum, kuruluş ve özel sektörden birçok ekip ve araç gönderdik. Ülke genelinde oluşturulan kriz merkezleri çalışmalarını yürütüyor. Şu ana kadar 3 milyon 700 bin lira hayırsever iş adamlarımızdan AFAD hesabına yatan miktar. Amacımız şu ana kadar yapılanları ve yapılması gerekenleri değerlendirip ona göre hareket etmektir. Hakkari merkezden 5 kamyon gıda, su, battaniye ve yiyecek, Yüksekova'dan 2 kamyon konserve, gıda, su ve giyecek ile Şemdinli'den 2 kamyon gıda, su, konserve ve insani yardım bugün afet bölgesine hareket etti." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, kampanyaya yoğun talebin olduğunu, vatandaşların imkanları ölçüsünde depremzedelere yardımcı olmaya çalıştığını aktardı.

Hakkari Genç Gönüllüler Derneği üyelerince de mahallelerden toplanan yardım malzemeleri kent merkezindeki bir kıraathaneye getirildi.

Battaniye, yaşam malzemesi ve temizlik eşyalarının bulunduğu malzemeleri paketleyen gençler, kalileri kamyona yükleyerek Adıyaman'daki depremzedelere gönderdi.

Dernek Başkanı Süleyman Seven, her mahalleyi gezip yardım topladıklarını bildirerek, "Topladığımız yardımları burada paketleyip depremden etkilenen yerlere yollayacağız. Bundan sonra da bu çalışmamız devam edecek. Bize destek veren herkese teşekkür ederiz. Bu acıları hep birlikte atlatacağız." diye konuştu.

- Bitlis

Bitlis'te depremden zarar görenlerin yaralarının sarılması için başlatılan yardım seferberliği sürüyor.

Yardımseverler veya belediye ekiplerince vatandaşlardan toplanarak Bitlis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait depoya getirilen yardım malzemeleri, burada görevliler tarafından kolilere dolduruluyor.

Valilik, belediye ve sivil toplum kuruluşlarının temin ettiği yardım malzemeleri 2 tır ile depremden etkilenen Malatya'ya gönderildi. 2 tırın da akşam bölgeye hareket edeceği bildirildi.

AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu ile depoda yürütülen çalışmalara destek veren Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, gazetecilere, herkesin depremzedeler için seferber olduğunu söyledi.

Tanğlay, "Topladığımız yardımları burada tırlara yükleyerek depremzedelere gönderiyoruz. Battaniye, yorgan, ısıtıcı, temel gıda, bebek maması, bebek bisküvisi ve bezine ihtiyaç var. Devletimiz ilk saatten bu yana sahada. Bitlis halkı olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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