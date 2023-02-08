Muş'ta köylerdeki kadınlar tandırları depremzedeler için yaktı

MUŞ (AA) - Muş'ta köylerde yaşayan kadınlar, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde mağdur olan vatandaşlar için tandır ekmeği pişirdi.

Merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Ziyaret köyündeki kadınlar, depremzedelerin yaralarının sarılmasına yönelik çalışmalara imkanları doğrultusunda katkı sağlamak için bir araya geldi.

Günün ilk ışıklarıyla yoğun kara rağmen tandırlarını yakan kadınlar, imece usulü, depremzedeler için ekmek pişirdi.

Kartonlara bırakılan ekmekler, köy muhtarı Hüseyin Sevinç tarafından, AFAD Lojistik Deposu'ndaki yetkililere teslim edildi.

Muhtar Sevinç, AA muhabirine, yaşanan depremlerden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Yaraların sarılması için başlatılan çalışmalara ellerinden geldiğince destek vermek istediklerini anlatan Sevinç, şöyle konuştu:

"Köylüler olarak giyim ve gıda desteği yaptık ama basından duyduğumuz kadarıyla ekmek ihtiyacı var. Onun için geç bayatlayan tandır ekmeği pişirdik. Buğday unuyla kadınlar tandırda ekmek pişiriyor. Köyümüzün kadınları tarafından 2 binin üzerinde ekmek hazırladık. Bu ekmekleri AFAD yetkilileriyle deprem bölgesine ulaştıracağız. Bu konuda sağduyulu olan kadınlara teşekkür ediyorum. Kadınların hepsi ayrı bir görev üstlendi. Bu iş ekip işi oldu. Bu süreç böyle devam edecek. Kar kış demeden oradaki kardeşlerimiz aç kalmasın diye bu tandırlar hiç sönmeyecek hep yanacak. Onlara ekmek yetiştireceğiz."

Ekmek pişiren kadınlardan Şükran Özkılıç ise "Bu tandırı depremzedeler için yaktık. Sıcak ekmek yapıyoruz. Ekmekleri deprem bölgesine göndereceğiz." dedi.

Hayriye Sevinç de "Depremzedeler için tandırı yakıyoruz. Herkes oraya yardım yapıyor ama tandır ekmeği de olsun dedik. Bizim de katkımız olsun. Bu ekmek geç bayatlıyor. Onun için pişiriyoruz. Allah depremzedelerin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

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